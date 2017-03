Plus d'infos sur le spectacle Chris Esquere à Luce

CENTRE CULTUREL E.DESOUCHES présente ce spectacle

Pourquoi se laisser faire la leçon pendant une heure par un insensé qui soutient qu'il faut donner des claques préventives aux enfants dès le réveil pour anticiper leurs bêtises de la journée ? Parce que c'est Chris Esquerre qui le dit, et que rien ni personne ne résiste à ses théories aberrantes et irréfutables. Avec un aplomb déconcertant, il incarne un conférencier ridicule qui assène ses vérités grotesques, et dit tout haut ce que personne n'a jamais pensé ! Décidément doué pour le non-sens, l'humoriste signe ici un spectacle comique hors-norme, délibérément affranchi des codes du genre. La ville bénéficiera de sa nouvelle création disponible dès octobre 2016.