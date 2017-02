Plus d'infos sur le spectacle Bernard Pivot à Luce

CENTRE CULTUREL E.DESOUCHES présente ce spectacle

Dans un décor minimaliste inspiré d'Apostrophes, l'émission qu'il a animée pendant quinze ans et qui l'a rendu célèbre, Bernard Pivot lit des extraits de ses livres, évoquant avec malice et sincérité son rapport aux mots et à la langue. Il évoque aussi ses rencontre avec les grands noms de la littérature contemporaine, de Nabokov à Duras en passant par Soljenitsyne, Yourcenar ou d'Ormesson.