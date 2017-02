Plus d'infos sur le spectacle Les Glandeurs Nature à Chartres

Débordants d'énergie, Néné et Bichoko vous feront mourir de rire !! Les Glandeurs Nature reviennent en duo et avec un nouveau spectacle réjouissant : Il leur est arrivé le pire... Ils ont trouvé du travail ! Néné pense avoir tout réussi dans la vie... à part l'école, le boulot et les femmes ! Bichoko se demande s'il ne fait rien tout de suite ou s'il attend encore un peu... Les "Glandeurs Nature", c'est l'histoire d'une amitié sincère entre un vrai débile et un sérieux abruti, qui déploient des trésors d'énergie pour parvenir... à rien !